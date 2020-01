Stadtgespraech

15:33 Uhr | 30.01.2020

Verschiedene Kurse rund um das Thema Heißgetränke

Darboven Akademie feierlich eröffnet

Die neue J.J. Darboven Akademie hilft ihnen ab sofort, mehr über Kaffee, Tee und Kakao zu erfahren. An den Standorten in Hamburg und Sauerlach bei München bietet die Akademie verschiedene Kurse rund ums Thema Heißgetränke an.