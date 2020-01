Verkehr

14:23 Uhr | 30.01.2020

Entscheidung über Zukunft fällt im Februar

Ab Montag wieder Autoverkehr in Ottensen

Ab Montag um 18:00 Uhr wird die autofreie Zone in Ottensen offiziell aufgehoben. Bis dahin bleibt es allerdings noch bei der Fußgängerzone. Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht den Eilanträgen zweier Kläger gegen den Verkehrsversuch “Ottensen macht Platz” stattgegeben. Die probeweise Einrichtung der Fußgängerzone sei rechtswidrig. Parallel läuft gerade noch die Auswertung des autofrei Projektes. Am fünften Februar sollen die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Am 20. Februar wird die Bezirksversammlung Altona dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse über das weitere Vorgehen entscheiden.