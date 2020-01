Kunst und Kultur

30.01.2020

Tut uns leid, dass wir Sie verpasst haben

Filmstarts der Woche

Ein neuer Film von Ken Loach ist immer ein Ereignis. Unser Filmexperte Jens hat sich "Sorry we missed you" vom Altmeister angeschaut und berichtet in den Kinotipps über seine Eindrücke. Außerdem gibt er wertvolle Tipps für den Kinobesuch von "Little Women" und hat natürlich wieder ein tolles Gewinnspiel für Euch parat. Also nicht verpassen.