Blaulicht

07:40 Uhr | 30.01.2020

Keine Verletzten

Jenfeld: Brand in Mehrfamilienhaus

In der vergangenen Nacht ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Düpheid in Jenfeld ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, oder wurden von der Feuerwehr mit sogenannten Fluchtmasken gerettet. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden vor Ort. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.