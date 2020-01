Gesellschaft

18:20 Uhr | 27.01.2020

Vier Projekte für Zivilcourage ausgezeichnet

22. Bertini-Preis verliehen

Heute vor genau 75 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten russische Soldaten die Konzentrationslager Ausschwitz. Nur noch 7000 Gefangene waren zu diesem zeitpunkt am Leben, mindestens 1,1 Millionen Menschen hatten die Nazis dort zuvor ermordet. Traditionell ist am Gedenktag heute der Bertini-Preis für Zvilcourage verliehen worden. In diesem Jahr sind vier Projekte junger Hamburgerinnen und Hamburger ausgezeichnet worden, die in besonderer Art und Weise Erinnerungsarbeit für die Opfer des Nationalsozialismus leisten und sich gegen Fremdenhass einsetzen. Der preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert