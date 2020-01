Stadtgespraech

13:47 Uhr | 27.01.2020

Das ist los in unserer Stadt

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

Auch in dieser Woche ist wieder einiges los in Hamburg. Wir haben für euch die besten Veranstaltungen der Woche und ganz nebenbei könnt ihr auch noch Tickets gewinnen, unter anderem für Cavalluna! - Cavalluna in der Barclaycard-Arena - Die Schöne und das Biest in der Laeiszhalle - Jeanette Biedermann im Gruenspan - Hamburger Comedy Pokal - Pizza Food Festival in der Marktzeit Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen? Dann schickt uns eine E-Mail an citykompass@hamburg1.de oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!