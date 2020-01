Blaulicht

17:33 Uhr | 25.01.2020

Feuerwehr rückte bereits am Montag aus

Erneuter Brand an der Großen Bergstraße

Am Freitagabend hat es in Altona erneut in einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Großen Bergstraße gebrannt. Dort hatte es bereits am Montag dieser Woche im Kellerbereich einen Brand gegeben. Diesmal löschten die Einsatzkräfte erneut ein Feuer in den Kellerabteilen. Auch gestern hatte es dort einen mutmaßlich vorsätzlich ausgelösten Kabelbrand gegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung und wertet Kamerabilder des Kellerbereichs aus.