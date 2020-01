Wirtschaft

19:28 Uhr | 24.01.2020

Neue Machbarkeitsstudie präsentiert

Konzept für nachhaltige Paketzentren

Das Paketaufkommen hat in Deutschland und gerade in Hamburg in den letzten Jahren stark zugenommen. Um die Zustellung an die Kunden künftig flexibler und möglichst emissionsfrei zu gestalten, wurde heute eine neue Machbarkeitsstudie präsentiert. Im Fokus dabei waren Lastenräder und sogenannte “Micro-Hubs”. Mit den Micro-Hubs soll letztendlich eine nachhaltige Logistiklösung geschaffen werden.