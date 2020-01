Blaulicht

17:30 Uhr | 24.01.2020

Vermisster Brasilianer ist tot

Polizei bestätigt Identität

Der seit September 2019 in Hamburg vermisste Brasilianer ist tot. Wie die Polizei heute bestätigte, handelt es sich bei dem am 19. Januar in einer Wohnung in der Neustadt gefundenen Toten um den 29-Jährigen. Das hat eine abschließende Identifizierung nun zweifellos ergeben.