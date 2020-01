Politik

14:42 Uhr | 24.01.2020

Noch 30 Tage bis zur Bürgerschaftswahl

Grüne und Linke stellen Wahlplakate vor

Anlässlich der Bürgerschaftswahl am 23. Februar haben heute die Grünen ihr Wahlplakat mit Spitzenkandidatin Katharina Fegebank vorgestellt. Laut aktuellen Umfragen liegt die Partei derzeit bei 27 Prozent der Stimmen knapp hinter der SPD. Auch die Linken, die derzeit auf 8 Prozent der Stimmen kommen, haben heute ihre Wahlplakate vorgestellt. Seit heute, also genau 30 Tage vor der Wahl, ist den Parteien das Plakatieren in der Stadt erlaubt.