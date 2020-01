Stadtgespraech

08:28 Uhr | 24.01.2020

Bezirksamt Mitte bestätigt Vorwürfe

Hygienemängel im Tierheim Süderstraße

Bei der unangekündigten Kontrolle im Tierheim Süderstraße am vergangenen Mittwoch wurden laut Bezirksamt Hamburg-Mitte erhebliche Mängel entdeckt. So habe sich angeblich der Verdacht bestätigt, dass vor Ort ansteckende Krankheiten übertragen würden. Weitere Ergebnisse der Kontrolle werden derzeit ausgewertet, so eine Sprecherin. Das Tierheim wehrt sich gegen die Vorwürfe und hält die Kontrolle für rechtswidrig.