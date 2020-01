Blaulicht

12:27 Uhr | 22.01.2020

Wohnungen auf St. Pauli durchsucht

Razzia gegen Einbruchskriminalität

Auf St. Pauli haben Polizeibeamte am Morgen mehrere Wohnungen gestürmt. Die Mitarbeiter der Spezialdienststelle gegen Einbruchskriminalität hatten Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Mehrere Beweismittel wurden dabei sichergestellt. Nach ersten Informationen soll sich in einer der Wohnungen ein Mann befunden haben. In welchem Zusammenhang er mit den Durchsuchungen steht ist noch unklar. Die Beweismittel werden nun ausgewertet.