Stadtgespraech

11:38 Uhr | 22.01.2020

Wachsfigur im Panoptikum geplant

Greta Thunberg bald dauerhaft in Hamburg

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg soll bald dauerhaft nach Hamburg kommen. In Form einer Wachsfigur soll die 17-Jährige Einzug in das Panoptikum am Spielbudenplatz erhalten. Weltweit wird Hamburg die erste Wachsfigur der Schwedin präsentieren. Außerdem soll ihre Figur die erste sein, die je nach Jahreszeit verschiedene Kleidung tragen wird. Greta Thunberg ist die Initiatorin der Klimabewegung Fridays for Future.