Blaulicht

10:06 Uhr | 22.01.2020

Kleinwagen fährt in LKW

Schwerer Unfall in Billbrook

In Billbrook ist um Mitternacht der Fahrer eines Kleinwagens in einen geparkten LKW gefahren. Von dort aus wurde der Kleinwagen rund 50 Meter weiter an einen Grünstreifen geschleudert. Der Fahrer des Kleinwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Rettungskräften behutsam aus dem völlig zerstörten Kleinwagen gerettet und dabei behandelt. Danach brachten die Rettungskräfte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.