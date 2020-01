Politik

16:08 Uhr | 21.01.2020

Wahlumfrage im Auftrag des "Spiegels"

SPD liegt vor Grünen

Rund einen Monat vor der Bürgerschaftswahl liegt die SPD bei den Hamburger Wählern hoch im Kurs. So führen die Sozialdemokraten laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Magazins "Spiegel" die Umfragewerte an. Wären an diesem Sonntag Wahlen, käme die Partei auf 30,2 Prozent. Platz zwei belegten die Grünen mit 24,9 Prozent der Stimmen. Im Vergleich zur Bürgerschaftswahl 2015 hätten die Grünen somit ihren Stimmenanteil fast verdoppelt