Stimme von Jan Fedder bald in der U3?

Ein Bürgerverein auf St. Pauli wünscht sich eine Haltestellenansage in der U-Bahn von Jan Fedder. Nach Abendblatt-Informationen begrüßt auch die Hochbahn diese Idee. Der verstorbene Schauspieler hatte bereits 2013 die Ansage für die Haltestelle St. Pauli aufgenommen. Verschiedene Prominente hatten damals an der Aktion teilgenommen. Die Hochbahn prüft nun, ob die Ansage noch kompatibel ist. Der Schauspieler war am 30. Dezember nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren gestorben.