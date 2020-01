Stadtgespraech

12:04 Uhr | 20.01.2020

Das sind unsere Tipps für die Woche

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

Auch in dieser Woche ist wieder einiges los in Hamburg. Wir haben für euch die besten Veranstaltungen der Woche gesammelt und natürlich könnt ihr auch in dieser Woche wieder Tickets gewinnen, unter anderem für Silbermond!

-Silbermond in der Barclaycard-Arena

- Adel Tawil in der Barclaycard-Arena

- "Heilig Abend" im St. Pauli Theater

- "Amor läuft Amok" im Schmidtchen

- Klettern und Bouldern in der Nordwandhalle

Ihr wollt am Gewinnspiel teilnehmen? Dann schickt uns eine E-Mail an citykompass@hamburg1.de oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!