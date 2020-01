Gesellschaft

11:42 Uhr | 20.01.2020

Weitere Verhandlungstage angesetzt

Prozess um ehemaligen KZ-Wachmann

Im Prozess um den ehemaligen KZ-Wachmann Bruno D. hat die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring die Zahl der Prozesstage weiter erhöht. Bis Mitte Mai kommen 10 weitere Verhandlungstermine dazu. Zudem wird am 28. Januar in einer Video-Live-Schalte die Aussage einer 90-jährigen Zeitzeugin aus Australien erwartet. Es ist die erste weibliche Zeugin in dem Prozess.