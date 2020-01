Stadtgespraech

11:20 Uhr | 20.01.2020

Illegales „Containern“ weiter in der Diskussion

Auf Beutezug in Hamburgs Abfalleimern

Obwohl es um sie still geworden ist: Noch immer gehen etliche Hamburger regelmäßig „containern“. Im Schutze der Dunkelheit ziehen sie los – und essen, was Supermärkte wegschmeißen. Das ist strafbar. Was ist überhaupt die Motivation der „Containerer“. Um das herauszufinden, haben wir einen von ihnen mit der Kamera begleitet.