Politik

18:16 Uhr | 19.01.2020

Giffey: Bürgerschaftswahl bundesweit von riesiger Bedeutung

SPD-Neujahrsempfang im Rathaus

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat heute über 1000 Gäste zum traditionellen Neujahrsempfang im Rathaus begrüßt. Als Ehrengast sprach Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Das, was Hamburg aussende als weltoffene Stadt, die auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftsentwicklung und auf soziale Gerechtigkeit und Integration setze, sei wichtig für Deutschland, so Giffey in ihrer Neujahrsrede. Daher sei auch die Bürgerschaftswahl bundesweit von riesiger Bedeutung. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher gab für seine Partei erneut das Wahlziel aus, wieder stärkste Kraft zu werden. Es gehe am 23. Februar um die Fragen, ob sich Hamburg gut entwickelt habe, der Kurs stimme und wem man es zutraue, alles im Blick zu haben. Wir brauchen die starke Wirtschaft, so Tschentscher. Außerdem solle Hamburg zur ersten großen klimaneutralen Metropole werden. Unter den 1100 Gästen im Großen Festsaal des Rathauses war auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Grüne.