Blaulicht

17:29 Uhr | 18.01.2020

Erhebliche Einschränkungen im Fernverkehr

Rauchentwicklungen am Bahnhof Dammtor

Ein liegengebliebener ICE am Bahnhof Dammtor hat heute zu erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr gesorgt. Am Nachmittag war es zu Rauchentwicklung an dem Zug gekommen. Der aus Stuttgart kommende ICE wollte den Bahnhof gerade verlassen, als der Rauch entdeckt wurde. Daraufhin wurde der Zug angehalten und evakuiert. Grund für die Rauchentwicklung war laut Hamburger Feuerwehr offenbar ein Kurzschluss in einer Batterie am Zug. Der Zugverkehr am Bahnhof Dammtor musste kurzfristig komplett eingestellt werden.