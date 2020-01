Politik

17:21 Uhr | 18.01.2020

CDU-Klausurtagung in Hamburg

CDU verabschiedet "Hamburger Erklärung"

Der Bundesvorstand der CDU hat heute auf seiner Klausurtagung die sogenannte „Hamburger Erklärung“ verabschiedet. Damit soll bis Ende des Jahres ein neues Grundsatzprogramm für die CDU zu Beginn der 20er Jahre definiert werden. Fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg, gehe es laut Partei-Chefin Kramp-Karrenbauer bei dieser Wahl um die Frage, ob die Weichen für die Zukunft gut gestellt würden. Die Bundesspitze der CDU hatte sich am Freitag und Sonnabend zur Klausurtagung im Maritimen Museum Hamburg versammelt. Hamburg war ganz bewusst als Standort für die Tagung ausgewählt worden, um Spitzenkandidat Marcus Weinberg vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar zu unterstützen.