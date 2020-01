Politik

15:52 Uhr | 18.01.2020

Fegebank: "Wir spielen auf Sieg, nicht auf Platz"

Neujahrsempfang der Grünen im Rathaus

Auf ihrem Neujahrsempfang im Rathaus haben sich die Grünen fünf Wochen vor der Bürgerschaftswahl selbstbewusst gezeigt. Fraktionschef Anjes Tjarks sagte, die Zeiten änderten sich und die Grünen seien bereit. Als Gastredner sprach Robert Habeck. Es gebe eine echte Wahl, so der Bundesvorsitzende. Katharina Fegebank sagte, Hamburg solle Klimahauptstadt in Deutschland werden. Sie wolle eine echte Mobilitätswende und dass Frauen die Hälfte der Macht in dieser Stadt und der Republik haben. Über tausend Gäste aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung waren am Freitagabend im Festsaal des Rathauses zusammengekommen, darunter auch Bürgermeister Tschentscher, SPD.