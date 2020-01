Verkehr

11:34 Uhr | 18.01.2020

Sechsspurig befahrbar

A7-Lärmschutztunnel freigegeben

Im Lärmschutztunnel in Schnelsen sind seit heute Morgen alle sechs Spuren befahrbar. Seit fünf Uhr früh ist der Tunnel für den Verkehr freigegeben, nachdem er letzte Nacht in beiden Richtungen noch einmal voll gesperrt werden musste, um abschließende Arbeiten am Tunnel fertig zu stellen. Damit ist nun der gesamte A7-Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und dem Dreieck Bordesholm sechsspurig befahrbar.