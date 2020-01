Verkehr

18:33 Uhr | 17.01.2020

Warnsystem zeigt toten Winkel

Abbiegeassistenten für städtische LKW

Abbiegeunfälle im Stadtbereich sind keine Seltenheit. Auch in Hamburg werden vor allem Radfahrer beim Rechtsabbiegen immer wieder übersehen. Besonders tragisch sind solche Unfälle oft, wenn sie durch einen LKW verursacht werden. Um solche Zusammenstöße künftig zu vermeiden soll in den kommenden Wochen in alle städtischen LKW ein Abbiege-Assistenzsystem eingebaut werden, welches den Fahrer warnt, wenn sich eine Person in seinem toten Winkel befindet.