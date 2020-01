Gesellschaft

15:59 Uhr | 17.01.2020

„Licht und Schatten in der Sozialpolitik“

SOVD zieht sozialpolitische Bilanz

Unter dem Motto „Licht und Schatten in der Sozialpolitik“ hat SOVD-Chef Klaus Wichert am Donnerstag einen Rückblick auf das Jahr 2019 gegeben. In einer Podiumsdiskussion zog er mit unterschiedlichen Gästen eine sozialpolitische Bilanz und gab zugleich einen Ausblick auf das Wahljahr 2020. So müsse vor allem der Wohnungsbau, die Pflege, die Grundsicherung im Alter und die berufliche Rehabilition weiterhin in den Fokus der Politik genommen werden.