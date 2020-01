Stadtgespraech

12:50 Uhr | 17.01.2020

LPT-Tierversuchslabor muss schließen

Betriebsgenehmigung entzogen!

Dem LPT Labor in Mienenbüttel ist die Betriebsgenehmigung wegen massiver Tierschutzverstöße entzogen worden. Das hat der Landkreis Harburg heute bekannt gegeben und hat „mit sofortiger Wirkung die Erlaubnis der LPT am Standort in Mienenbüttel widerrufen“. Dem Labor wurde eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um die 96 verbleibenden Hunde an geeignete Dritte weiterzuvermitteln. Im Oktober hatten Tierschützer, die sich als Mitarbeiter in das Labor eingeschlichen hatten, aufgedeckt, dass Hunde und Affen bei Tierversuchen misshandelt worden waren.