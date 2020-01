Verkehr

09:09 Uhr | 17.01.2020

Laut Bericht von NDR 90,3

Abbiegeassistenten für städtische LKW

In Hamburg sollen nach Informationen von NDR 90,3 ab kommender Woche Abbiegeassistenten in alle städtischen LKW eingebaut werden. Eine entsprechende Testphase war erfolgreich verlaufen. Erst vergangene Woche hatte ein Müllwagen, der im Auftrag der Stadt unterwegs war, einen Radfahrer übersehen und erfasst. Der Mann verstarb noch am Unfallort.