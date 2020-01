Gesellschaft

17:42 Uhr | 16.01.2020

Große Bedeutung für Hamburgs Wissenschaft

60-jähriges Jubiläum bei DESY

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums hat der Hamburger Senat heute das Forschungszentrum DESY mit einem Empfang im Rathaus geehrt. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank betonte in ihrer Rede, dass DESY die Bedeutung des Wissenschaftsstandortes Hamburg in der Vergangenheit maßgeblich geprägt habe. Im Rahmen der Feierlichkeiten präsentierte DESY sich unter dem Motto „DESY 60 – zukunftsweisende Spitzenforschung mit Strahlkraft“. Das heute eines der weltweit führenden Zentren für Beschleunigertechnologie, Strukturforschung, Teilchen- und Astroteilchenphysik wurde am 18. Dezember 1959 im Hamburger Rathaus gegründet.