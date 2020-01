Stadtgespraech

15:00 Uhr | 16.01.2020

Senat muss Luftreinhalteplan überarbeiten

Kommen weitere Diesel-Durchfahrtsverbote?

In Hamburg könnte es künftig weitere Diesel-Fahrverbotszonen geben. Das geht aus einer rund 100-seitigen Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts hervor. Demnach verstoße der Luftreinhalteplan des Senats teilweise gegen die Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes. Er müsse nun unverzüglich überarbeitet werden, um die Menschen ausreichend vor Stickoxiden zu schützen. In Frage kämen etwa Diesel-Fahrverbotszonen in der Habicht-, Spalding- sowie der Nordkanalstraße und im stark befahrenen Högerdamm. Das Gericht hatte den Luftreinhalteplan des Senats überprüft, nachdem der BUND gegen ihn geklagt hatte.