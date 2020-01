Blaulicht

12:11 Uhr | 16.01.2020

Passanten können Mann reanimieren

Mann erleidet Herzinfarkt und fährt gegen Baum

In Altona hat es am Morgen einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Rentner gegen einen Baum gefahren ist. Der Mann hatte zuvor am Steuer einen Herzinfarkt erlitten, Passanten konnten ihn erfolgreich reanimieren. Von Einsatzkräften der Feuerwehr wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.