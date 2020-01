Stadtgespraech

10:55 Uhr | 16.01.2020

Zeil des Bündnisses für das Wohnen erneut erreicht

12.700 Baugenehmigungen in 2019 erteilt

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr den Bau von rund 12.700 Wohnungen genehmigt. Damit ist das Ziel des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg, von mindestens 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr, erneut erreicht worden. „Keiner anderen Metropole in Deutschland gelingt es so gut wie Hamburg, das Angebot an Wohnraum zu vergrößern, viele günstige Wohnangebote zu schaffen und den Anstieg der Mieten dadurch zu stoppen.“, so Bürgermeister Peter Tschentscher. Innerhalb von 9 Jahren sind in der Hansestadt Baugenehmigungen für über 96.000 Wohnungen erteilt worden.