Stadtgespraech

09:00 Uhr | 16.01.2020

Hintergrund ist Personalmangel

Altona: Ein Jahr Wartezeit für Trauungen

In Altona müssen heiratswillige Paare rund ein Jahr auf einen Trauungstermin warten. Das dauert vielen Paaren zu lange, wodurch die Anzahl der Trauungen im Bezirk zurück geht. So gab es im Jahr 2016 noch 1134 Eheschließungen, im vergangenen Jahr jedoch lediglich 740. Einer der Gründe für die lange Wartezeit sei laut Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg ein akuter Personalmangel. In allen anderen Hamburger Bezirken ist die Wartezeit geringer.