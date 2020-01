Stadtgespraech

16:29 Uhr | 15.01.2020

Die größten Bauvorhaben im Überblick

Zukunftsprojekte der HafenCity GmbH

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von Hamburgs Zukunftsprojekten. So hat die Hafencity GmbH heute einen Überblick über die größten Bauvorhaben und Planungen gegeben. Neben der Weiterentwicklung der Hafencity wird der neue Stadtteil Grasbrook südlich der Norderelbe weiter konzeptioniert. Auch in den angrenzenden Stadtteilen Billebogen und Science City in Bahrenfeld stehen wichtige Schritte bevor. So will die Hafencity GmbH für den "Stadteingang Elbbrücken" am Billebogen im Sommer 2020 ein Rahmenkonzept vorlegen. Bei den Bauvorhaben der verschiedenen Projekte stehen vor allem die nachhaltige Materialverwendung und die Co2-Bilanz im Mittelpunkt: