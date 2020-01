Gesellschaft

14:31 Uhr | 15.01.2020

Die meisten Fahrten werden Sonnabends gebucht

Erste E-Scooterdaten ausgewertet

Die meisten E-Scooter Fahrten in Hamburg werden am Sonnabend gebucht. Das hat eine Zwischenbilanz der Verkehrsbehörde ergeben. Demnach werden die meisten E-Roller also eher nicht von Berufspendlern genutzt. Auch unter der Woche Nachmittags von 16 bis 18 Uhr ist bei der Analyse eine Zunahme der Fahrten registriert worden. Im Sommer sind zuletzt rund 4.500 E-Roller im Stadtgebiet gezählt worden, in den Wintermonaten im Durchschnitt 2.500 Scooter. Seit Mitte Juni 2019 sind die E-Roller auf Hamburgs Straßen unterwegs.