13:09 Uhr | 15.01.2020

Konkrete Forderungen an die Bürgerschaft

DGB stellt "Masterplan Arbeit" vor

Der DGB Hamburg fordert von der künftigen Hamburger Regierung einen Masterplan „Gute Arbeit“. Er sieht eine bessere Abstimmung der unterschiedlichen Behörden und Akteure vor, damit branchen-, stadt- und fachübergreifende Veränderungen künftig besser koordiniert und gestaltet werden können. In einem Positionspapier, das heute vorgestellt wurde, hat der DGB seine konkreten Forderungen an die Bürgerschaft zusammengefasst. Aktuell gibt es in Hamburg bereits Mästerpläne für „Industrie und Handwerk“, „zukunftsfähige Mobilität“ und „Klimaschutz“.