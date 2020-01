Gesellschaft

08:16 Uhr | 15.01.2020

Nach Unfall mit LKW in Wandsbek

Mahnwache für verstorbenen Radfahrer

Mit einer Mahnwache haben zahlreiche Menschen gestern Abend in Wandsbek einem verstorbenen Radfahrer gedacht. Der 76-jährige Mann war am Montagmorgen von einem LKW erfasst worden und verstarb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei nahmen rund 110 Personen an der Trauerfeier teil. Sie legten sich auf den Boden, zündeten Kerzen an und stellten ein Fahrrad ab, um auch in Zukunft an den verstorbenen Mann zu erinnern.