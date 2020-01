Politik

16:07 Uhr | 14.01.2020

Antrag wird in Bürgerschaft eingereicht

Klimaschutz als Staatsziel in Verfassung

SPD und Grüne wollen zusammen mit der CDU und den Linken den Klimaschutz als Staatsziel in der Hamburger Verfassung verankern. Das geht aus einem gemeinsamen Antrag hervor. So soll der Satz „Insbesondere nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Verantwortung für die Begrenzung der Erderwärmung wahr.” hinzugefügt werden. Der Antrag wird zur Bürgerschaftssitzung am 29. Januar eingereicht.