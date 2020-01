Politik

13:58 Uhr | 14.01.2020

Schon heute kann gewählt werden

Zentrale Briefwahlstelle in der Innenstadt

Zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar wird es erstmals eine zentrale Briefwahlstelle in der Innenstadt geben. Seit heute können alle Hamburger Wahlberechtigten am Gerhart-Hauptmann-Platz ihre Unterlagen für die Briefwahl beantragen und auch direkt abgeben. Dazu benötigen sie lediglich ihren Personalausweis oder Reisepass. Die Briefwahlstelle ist montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, sowie an allen Sonnabenden bis Mitte Februar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.