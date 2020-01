Stadtgespraech

18:33 Uhr | 13.01.2020

Wegen Bau einer Kohlemine in Australien

Spontan-Demo gegen Siemens

Vor Siemens in St. Georg hat heute eine Spontandemo von Fridays for Future-Aktivisten stattgefunden. Anlass dafür war die Entscheidung des Unternehmens, den Bau der Adani-Kohlemine in Australien weiterhin zu unterstützen. Bereits am Freitag waren in ganz Deutschland Klimaschützer auf die Straße gegangen, um gegen das Kohlebergwerk zu demonstrieren. Dass Siemens bis 2023 klimaneutral werden wolle, im selben Atemzug allerdings den Bau einer Kohlemine unterstütze, sei mit den Klimazielen nicht vereinbar, so die Aktivisten.