Gesellschaft

12:29 Uhr | 13.01.2020

170 Organe in Hamburg entnommen

Zahl der Organspenden leicht gesunken

Die Zahl der gespendeten Organe in Hamburg ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das geht aus der Deutschen Stiftung Organtransplantation hervor. So wurden insgesamt 170 Organe in Hamburg entnommen, 12 weniger als im Vorjahr. Insgesamt haben bundesweit im vergangenen Jahr 932 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe für eine Transplantation gespendet, am häufigsten Nieren.