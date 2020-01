Kunst und Kultur

11:46 Uhr | 13.01.2020

CityKompass mit vielen Gewinnspielen

Das sind Lillis Tipps für diese Woche

***CITYKOMPASS mit Gewinnspiel*** Gewinne, Gewinne, Gewinne.... in unserer Lieblingsstadt Hamburg, gibt es in dieser Woche wieder einige tolle Veranstaltungen. Nebenbei habt Ihr die Möglichkeit wieder Tickets abzustauben! Toi Toi Toi!!! Lillis Veranstaltungstipps: - Die Udo Jürgens Show - Schlittschuhlaufen bei Planten un Blomen - Romeo and Juliet - Andrea Berg - Stand-Up-Comedian Ilka Bessin - 100 Voices of Gospel