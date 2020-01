Blaulicht

11:24 Uhr | 13.01.2020

Radfahrer von LKW erfasst

Tödlicher Unfall in Wandsbek

In Wandsbek hat es am Morgen einen tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer gegeben. Nach ersten Angaben war der LKW gerade aus der Rüterstraße in die Wendemuthstraße abgebogen und den Radfahrer dabei erfasst. Er verstarb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.