Gesellschaft

10:06 Uhr | 13.01.2020

Fridays For Future Hamburg

Spontan-Demo gegen Siemens-Pläne

Die Hamburger Fridays For Future Bewegung hat für den heutigen Montag eine Spontan-Demo angekündigt. Ab 16.30 Uhr will die Gruppe vor dem Siemens-Sitz am Berliner Tor protestieren. Siemens-Chef Joe Kaeser hatte gestern verkündet, an einem umstrittenen Kohlekraftwerk in Australien festhalten zu wollen.