Politik

08:17 Uhr | 13.01.2020

Bürgerschaftssitzung am Mittwoch

Opposition will Klimagesetz stoppen

Die Hamburger Opposition will das geplante Klimagesetz stoppen. Letzte Woche wurde bekannt, dass die Bürgerschaft Pläne des Senats aufgrund Frist-Fehler in dieser Legislatur nicht mehr vollständig verabschieden kann. In einem gemeinsamen Antrag fordern CDU und FDP laut Abendblatt jetzt den Senat auf, zunächst ein weiteres Gutachten einzuholen. Offen bleibt, inwiefern der Oppositions-Antrag bei der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch zur Debatte oder gar zu einer Abstimmung zugelassen wird.