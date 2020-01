Blaulicht

20:20 Uhr | 12.01.2020

Polizei sucht nach Hinweisen

Mehrere Überfälle auf Seniorinnen

Die Polizei fandet nach unbekannten Männern, die am Wochenende in zwei Fällen ältere Frauen überfallen haben sollen. Am Sonnabend Abend wurde in Wandsbek eine 95-jährige auf dem Weg vom Einkaufen beraubt. Sie kam zu Fall und musste mit einem mutmaßlichen Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits am Freitagnachmittag wurde in Hamburg-Hamm eine 73-jährige Frau beraubt. Beide Täter seien hierbei laut Polizei etwa 1,80m groß, normal bis sportlich gebaut und hätten dunkle Haare. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle.