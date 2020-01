Blaulicht

18:16 Uhr | 12.01.2020

Brand an Pension

Feuerwehr rettet Menschen vor Brand an Pension

In Langenhorn hat die Hamburger Feuerwehr am Sonnabend Abend mehrere Menschen vor einem Brand an einer Pension gerettet. Aus bisher nicht geklärten Ursachen war Müll, der an der Fassade der Pension gelagert wurde, in Brand geraten. Mehrere Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, weil die Flammen an der Fassade hoch und in die Pension hineinschlugen. Die Löschung des Brandes wurde aufgrund eines Wärmeverbundsystems erschwert