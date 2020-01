Politik

17:38 Uhr | 11.01.2020

Spitzenkandidat wiedergewählt

Dirk Nockemann bleibt Landeschef der AfD

Spitzenkandidat Dirk Nockemann ist am Sonnabend als Landesvorsitzender der Hamburger AfD wiedergewählt worden. Er erhielt beim Landesparteitag in Dulsberg rund 88 Prozent der Stimmen. Sein Stellvertreter wurde der Co-Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf. Am Freitagabend hatten nach Angaben der Polizei rund 700 Menschen gegen den AfD-Parteitag in der Dulsberger Berufsbildenden Schule für Medien und Kommunikation protestiert.