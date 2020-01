Gesellschaft

16:51 Uhr | 10.01.2020

Schüler stellen sich gegen AfD-Parteitag

"Vielfalt ist besser als Einfalt!"

Der Landesparteitag der Alternative für Deutschland steht heute und morgen an. Für die Veranstaltung hat die Partei die Aula der Berufsschule für Medien und Kommunikation in Dulsberg angemietet. Doch dagegen gibt es Protest. Unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt!“ richteten Schüler und Lehrer am Nachmittag ein Schulfest aus. Nicht nur mit bunten Ballons und Waffeln in Regenbogenfarben, sondern auch durch eine Bühnen-Performance setzte die Schule ein Zeichen für gesellschaftliche Vielfalt. Gleichzeitig positionierten sich auf dem Schulhof bereits Polizeikräfte, denn rund um den AfD-Parteitag sind verschiedene Protestaktionen geplant. Unter anderem vom Hamburger Bündnis gegen Rechts. Auf dem Parteitag wählt die AFD ihren neuen Landesvorstand. Zur Wiederwahl stellt sich der bisherige Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl im Februar Dirk Nockemann.