Gesellschaft

14:54 Uhr | 10.01.2020

Protestler kritisieren Siemens

FFF-Demo gegen australische Kohlemine

Auf dem Gänsemarkt haben heute Fridays for Future-Aktivisten gegen die Beteiligung von Siemens an der australischen Adani-Kohlemine demonstriert. Die Demonstranten kritisieren, dass das Unternehmen Siemens bis 2023 klimaneutral werden wolle, im selben Atemzug allerdings den Bau einer Kohlemine unterstütze. So die Klimaziele zu erreichen sei unmöglich. Die Adani-Kohlemine in Australien soll nach Fertigstellung eines der größten Kohlebergwerke der Welt werden mit einem jährlichen CO2-Ausstoß von rund 705 Millionen Tonnen.